Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Evander açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Transferlerimiz gelecek. Birçok mevkiye transfer yapmak istiyoruz. Evander görüştüğümüz oyunculardan birisi. Kulübünde bir hoca değişikliği oldu. Bu tip durumlarda transfer kolay olmuyor. Durumuna bakacağız." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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