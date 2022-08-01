GALATASARAY HABERLERİ | Canlı yayında Fredrik Midtsjö sözleri!
Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirirken oyuncu hakkında A Spor yorumcusu Burak Kural değerlendirmelerde bulundu. Kural, "Midtsjo'nun inanılmaz bir maç kondisyonu var. Galatasaray için çok net bir transfer." dedi.
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