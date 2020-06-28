Galatasaray stada hareket etti

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'na hareket etti.

ABONE OL