Erman Toroğlu: Galatasaray'ın kalecisi güven vermiyor

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir - Galatasaray maçının ilk yarısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Bu maçta gol olur mutlaka. Galatasaray'ın kalecisi de güven vermiyor, tuhaf tuhaf işler yapıyor. Ortada bir maç gidiyor, her halt olabilecek bir maç." ifadelerini kullandı.

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