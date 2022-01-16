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Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı Hatayspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

16 Ocak 2022 | 09:53
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Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. Mücadele, Hatayspor'un 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maç sonrası Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Nihat Kırmızı, yaptığı açıklamada TFF'ye seslendi. İşte o sözler...

Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Kırmızı'nın konuşmasından satır başları şu şekilde oldu;

"Hakemler konusunda TFF'yi göreve çağırıyorum. Biz adaletli yönetim istiyoruz. Galatasaray, Türkiye ve dünyanın en büyük camialarından. Kimse Galatasaray'la oyun oynamasın. Pişman olurlar!

Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder. Türk futbolunun %70, %80'i Galatasaray'dır.

Fatih hocayı seviyoruz. Bazen yol ayrılıkları oluyor. Düşmanlık gibi algı yaratılıyor. Büyük ayrılık gibi görünmesin. Fatih hocamız bundan sonra da büyük hizmetler verecektir."

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