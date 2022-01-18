GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında çok sert sözler! "Galatasaray dördüncülükten utanır prim koymaz"
A Spor yorumcularından Ümit Aktan, canlı yayında Galatasaray'da yaşananlar değerlendirdi. Tecrübeli yorumcu, "Galatasaray'da gidişat kelimesi yanlış çünkü gitmiyor. Yerinde dursa razıyız, dibe doğru gidiyor. Çok sert ve zorlu maçların geldiği bir periyot bekliyor Galatasaray'ı. Fatih Terim'in altına tünel kazdılar. Bu şekilde gönderemezsiniz. Fatih Terim'i yutmaya kalkarsanız boğazınızda kalır. Galatasaray gibi bir marka dördüncülükten utanır, dördüncülüğe prim koymaz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler..
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