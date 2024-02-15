Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | GALATASARAY SPARTA PRAG CANLI İZLE
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu mücadeleden galibiyetle ayrılıp rövanş maçı öncesi avantaj yakalamak istiyor. Galatasaray-Sparta Prag maçı öncesi tüm gelişmeleri A Spor muhabirleri Engin Can Çelik, Betül İsaoğlu ve Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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