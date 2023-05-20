GALATASARAY - SİVASSPOR CANLI İZLE | Galatasaray - Sivasspor Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
GALATASARAY - SİVASSPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. GALATASARAY - SİVASSPOR maçını CANLI izle...
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