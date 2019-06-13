Galatasaray seçime mi gidiyor?
Galatasaray seçime mi gidiyor? Mart ayındaki Olağan Genel Kurulda idari açıdan ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine mahkemeden kötü haber geldi..
Tüzüğe göre ibrasızlıktan sonra seçim kararı alması gereken Mustafa Cengiz yönetimi, konuyu mahkemeye taşımış ve tedbir kararı aldırmıştı... Ancak İstanbul 5. asliye hukuk mahkemesi, yöneticilerden Okan Böke'nin aldırmış olduğu tedbir kararını kaldırdı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı yönetimde gözler 14. asliye hukuk mahkemesinde görülecek davayı çevrildi. İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın açtığı davada, mahkeme tedbiri kaldırır ve genel kurul üyeleri lehinde karar verirse seçim kararı alınacak.
Bu durumda ise Mustafa Cengiz ve kurulları yeni seçimde aday olamayacak.
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