13 Haziran 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'da kritik duruşma ileri tarihe ertelendi
Galatasaray'da yönetim ibrasızlığına ilişkin, İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün yapılması beklenen duruşma ertelendi. Peki duruşma neden ertelendi? A Spor muhabiri Emre Kaplan detayları aktardı...
13.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı
- Galatasaray seçime mi gidiyor?
- Milli takıma İstanbul'da karşılama töreni
- Trabzonspor'dan Didier Ndong hamlesi
- Galatasaray'ın borcu açıklandı
- Milli takıma İstanbul'da karşılama töreni
- Final serisinde üçüncü randevu
- Galatasaray'da flaş gelişme!
- Beşiktaş'tan 9 milyon euro'ya ret
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"