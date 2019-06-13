13 Haziran 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'a Fenerbahçe'den ikinci transfer
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile ilgileniyor...
13.06.2019
Galatasaray, Şener Özbayraklı'dan sonra Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Salih Uçan'ı da gündemine aldı.
Sarı lacivertli takımla yollarını ayıran Şener ile anlaşan sarı kırmızılılar, sezonu kiralık olarak gittiği Empolı'de tamamlayan Salih ile de ilgileniyor...
Fenerbahçe ile kontratı sona eren 25 yaşındaki oyuncu, yerli sıkıntısı yaşayan sarı-kırmızılı takımın yolunu tutabilir.
Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fatih Terim'in vereceği karar bekleniyor. Terim'in onaylaması halinde Salih, Galatasaray'a transfer olacak.
Geçen sezon Serie A'da 14 kez Empoli forması giyen Salih, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı
- Galatasaray seçime mi gidiyor?
- Milli takıma İstanbul'da karşılama töreni
- Trabzonspor'dan Didier Ndong hamlesi
- Galatasaray'ın borcu açıklandı
- Milli takıma İstanbul'da karşılama töreni
- Final serisinde üçüncü randevu
- Galatasaray'da flaş gelişme!
- Beşiktaş'tan 9 milyon euro'ya ret
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"