13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'a Fenerbahçe'den ikinci transfer

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile ilgileniyor...
13.06.2019

Galatasaray, Şener Özbayraklı'dan sonra Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Salih Uçan'ı da gündemine aldı.

Sarı lacivertli takımla yollarını ayıran Şener ile anlaşan sarı kırmızılılar, sezonu kiralık olarak gittiği Empolı'de tamamlayan Salih ile de ilgileniyor...

Fenerbahçe ile kontratı sona eren 25 yaşındaki oyuncu, yerli sıkıntısı yaşayan sarı-kırmızılı takımın yolunu tutabilir.

Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fatih Terim'in vereceği karar bekleniyor. Terim'in onaylaması halinde Salih, Galatasaray'a transfer olacak.

Geçen sezon Serie A'da 14 kez Empoli forması giyen Salih, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray seçime mi gidiyor? Galatasaray seçime mi gidiyor? 13.06.2019
Galatasaray'a Fenerbahçe'den ikinci transfer Galatasaray'a Fenerbahçe'den ikinci transfer 13.06.2019
İngiliz basınından Mata iddiası İngiliz basınından Mata iddiası 13.06.2019
Galatasaray'da transfere tedbir mi geliyor? Galatasaray'da transfere tedbir mi geliyor? 12.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'ın borcu açıklandı Galatasaray'ın borcu açıklandı 12.06.2019
Galatasaray'da flaş gelişme! Galatasaray'da flaş gelişme! 12.06.2019
Galatasaray Nainggolan için devrede Galatasaray Nainggolan için devrede 12.06.2019
Babel ve Şener Özbayraklı an meselesi Babel ve Şener Özbayraklı an meselesi 12.06.2019
Galatasaray'da transfer harekatı Galatasaray'da transfer harekatı 11.06.2019
Belhanda Galatasaray'da kalıyor Belhanda Galatasaray'da kalıyor 11.06.2019
Galatasaray'da gündem yeniden Trezeguet Galatasaray'da gündem yeniden Trezeguet 11.06.2019
Galatasaray Salih Uçan'ı gündemine aldı Galatasaray Salih Uçan'ı gündemine aldı 10.06.2019
Diagne Marsilya'nın listesinde Diagne Marsilya'nın listesinde 10.06.2019
Aslan'ın hedefi en az 10 milyon Euro Aslan'ın hedefi en az 10 milyon Euro 10.06.2019
Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray... Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray... 09.06.2019
Zeki Uzundurukan: Onyekuru bir yıl daha Galatasaray'da Zeki Uzundurukan: "Onyekuru bir yıl daha Galatasaray'da" 08.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Başakşehir'de Edin Visca gemileri yaktı! Fenerbahçe...
Şampiyonun 3.transferi an meselesi! İşte Galatasaray'a imzalayacak o isim...
Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor!
Fenerbahçe'ye Hırvat orta saha! Aykut Kocaman da istemişti
Beşiktaş'ta rota İtalya! İşte hedefteki isim
Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Comolli listesine aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör