Galatasaray sahasında kükrüyor!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u mağlup ederek sahasındaki başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
Galatasaray sahasında kükrüyor! 17 Ocak 2024 | 12:00
00:38
Dursun Özbek'ten transfer sözleri! 16 Ocak 2024 | 12:00
01:46
"15 günde 4 ülke gezdi" 16 Ocak 2024 | 12:00
00:58
İptal edilen golde verilen karar doğru mu? Toroğlu açıkladı! 15 Ocak 2024 | 12:00
00:34
Toroğlu yıldız ismi eleştirdi! "Yapılan penaltı..." 15 Ocak 2024 | 12:00
00:31
Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Hakem her şeyi görüyor" 11 Ocak 2024 | 12:00
00:43
Toroğlu "Bu pozisyon penaltı" dedi! 11 Ocak 2024 | 12:00
00:49
Toroğlu'dan yıldız isme eleştiri! "Takıma uymuyor" 11 Ocak 2024 | 12:00