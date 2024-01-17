Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a döndü!
Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlıktan sonra takımdan ayrı kalan Mauro Icardi, İstanbul'a döndü. Teknik heyet, sakatlığı nedeniyle yıldız oyuncunun 20 gün dinlenmesine karar vermişti.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan ayrı kalan ve yüzündeki sakatlık nedeniyle 20 gün dinlenmesine karar verilen Mauro Icardi, İstanbul'a geldi. Arjantinli golcü ve ailesini taşıyan uçak 21.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Dış hatlar terminalini kullanan Icardi ve ailesi, pasaport işlemlerinin ardından valizlerini alarak alandan ayrıldı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a döndü! 17 Ocak 2024 | 12:00
01:41
Galatasaray sahasında kükrüyor! 17 Ocak 2024 | 12:00
00:38
Dursun Özbek'ten transfer sözleri! 16 Ocak 2024 | 12:00
01:46
"15 günde 4 ülke gezdi" 16 Ocak 2024 | 12:00
00:58
İptal edilen golde verilen karar doğru mu? Toroğlu açıkladı! 15 Ocak 2024 | 12:00
00:34
Toroğlu yıldız ismi eleştirdi! "Yapılan penaltı..." 15 Ocak 2024 | 12:00
00:31
Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Hakem her şeyi görüyor" 11 Ocak 2024 | 12:00
00:43
Toroğlu "Bu pozisyon penaltı" dedi! 11 Ocak 2024 | 12:00