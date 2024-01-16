GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. "Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Ligde standartsızlık söz konusu. Ne yapmak istediklerini görüyoruz." diyen Dursun Özbek, transferle ilgili gelen soruyu da yanıtladı. İşte o açıklamalar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Dursun Özbek'ten transfer sözleri! 16 Ocak 2024 | 12:00
01:46
"15 günde 4 ülke gezdi" 16 Ocak 2024 | 12:00
00:58
İptal edilen golde verilen karar doğru mu? Toroğlu açıkladı! 15 Ocak 2024 | 12:00
00:34
Toroğlu yıldız ismi eleştirdi! "Yapılan penaltı..." 15 Ocak 2024 | 12:00
00:31
Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Hakem her şeyi görüyor" 11 Ocak 2024 | 12:00
00:43
Toroğlu "Bu pozisyon penaltı" dedi! 11 Ocak 2024 | 12:00
00:49
Toroğlu'dan yıldız isme eleştiri! "Takıma uymuyor" 11 Ocak 2024 | 12:00
00:39
Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri! 07 Ocak 2024 | 12:00