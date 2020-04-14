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Galatasaray sadece Ömer Bayram'a zam yapacak

Galatasaray Yönetimi, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ömer Bayram'ın yıllık ücretine yüzde 50'ye yakın zam yapacak.
14.04.2020
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