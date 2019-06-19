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Galatasaray Onyekuru için aceleci

Galatasaray, cuma günü başlayacak Afrika Kupası öncesi Onyekuru için harekete geçti. Nijeryalı futbolcunun taliplerinin artmasından çekinen sarı kırmızılılar ​Everton'a yeni kiralama teklifini sundu.
19.06.2019

Geride bıraktığımız sezonun başında ​İngiltere Premier Ligi ekibi Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru, gösterdiği performansla kendini kanıtladı.

Hem Türkiye Kupası hem Süper Lig'de kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan ​Onyekuru'nun takımda kalmasını isteyen sarı- kırmızılılar, elini çabuk tutmaya çalışıyor.

Cuma günü başlayacak olan Afrika Uluslar ​Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Onyekuru'nun iyi bir futbol ortaya koyacağını düşünen Galatasaraylı yöneticiler, genç yıldızın taliplerinin çoğalmaması adına İngilizlerle 1 yıl daha kiralama teklifi üzerinden masaya oturdu.

Galatasaray'ın önümüzdeki sezon da Devler ​Ligi'nde oynayacak olmasının 22 yaşındaki oyuncu için önemli bir fırsat olduğunu düşünen Everton'ın, geçen sezon yapılan anlaşmadaki şartlar üzerinden ​Onyekuru için yine onay vermesi bekleniyor.

Onyekuru geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 31 maçta 14 gol atıp 3 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu Ziraat Türkiye ​Kupası'nda ise 2 kez fileleri havalandırdı.

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