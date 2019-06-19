Galatasaray Onyekuru için aceleci
Geride bıraktığımız sezonun başında İngiltere Premier Ligi ekibi Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru, gösterdiği performansla kendini kanıtladı.
Hem Türkiye Kupası hem Süper Lig'de kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Onyekuru'nun takımda kalmasını isteyen sarı- kırmızılılar, elini çabuk tutmaya çalışıyor.
Cuma günü başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Onyekuru'nun iyi bir futbol ortaya koyacağını düşünen Galatasaraylı yöneticiler, genç yıldızın taliplerinin çoğalmaması adına İngilizlerle 1 yıl daha kiralama teklifi üzerinden masaya oturdu.
Galatasaray'ın önümüzdeki sezon da Devler Ligi'nde oynayacak olmasının 22 yaşındaki oyuncu için önemli bir fırsat olduğunu düşünen Everton'ın, geçen sezon yapılan anlaşmadaki şartlar üzerinden Onyekuru için yine onay vermesi bekleniyor.
Onyekuru geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 31 maçta 14 gol atıp 3 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez fileleri havalandırdı.
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