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Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı
Belçika basını, Galatasaray'ın Kongolu savunmacı Luyindama'nın bonservisini aldığını duyurdu.
19.06.2019
Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı.
Belçika basınından De Standaard gazetesi, geçen sezon devre arasında Standard Liege'den kiralık gelen Kongolu oyuncunun 6 milyon Euro değerindeki satın alma opsiyonunun ödendiğini yazdı.
25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Luyindama geçen sezon Galatasatay formasıyla 17 maçta ilk 11'de forma giydi.
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