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Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı

Belçika basını, Galatasaray'ın Kongolu savunmacı ​Luyindama'nın bonservisini aldığını duyurdu.
19.06.2019

Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı.

Belçika basınından De Standaard gazetesi, geçen sezon devre arasında Standard Liege'den kiralık gelen Kongolu oyuncunun 6 milyon Euro değerindeki satın alma opsiyonunun ödendiğini yazdı.

25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Luyindama geçen sezon Galatasatay formasıyla 17 maçta ilk 11'de forma giydi.

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