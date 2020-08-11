11 Ağustos 2020, Salı

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Galatasaray Oğulcan Çağlayan transferini böyle duyurdu

Galatasaray, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.
11.08.2020
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