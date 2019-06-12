Babel ve Şener Özbayraklı an meselesi
Galatasaray transfer sezonunu iki futbolcuyla açmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.
İki oyuncuyla sezonun sona ermesiyle birlikte el sıkışan Galatasaray yönetiminin, Babel ve Şener'i resmen açıklaması bekleniyor. İki futbolcunun transferi için bonservis ödemeyecek sarı kırmızılılar böylece FFP sınırlamasına da takılmayacak.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Babel'in İngiliz ekibiyle kontratı sona erdi. Premıer lig'de 16 maça çıkan Hollandalı futbolcu 5 gol-3 asist üretti.
2015'te Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Şener Özbayraklı'nın sözleşmesi sona erdi. 29 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon süper lig'de 9 maçta forma giydi.
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