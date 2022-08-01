Galatasaray Lucas Torreira'yı kadrosuna katıyor! İşte sözleşme detayları
Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, orta saha takviyesi için Lucas Torreira için prensip anlaşmasına vardı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:38
Galatasaray Lucas Torreira'yı kadrosuna katıyor! İşte sözleşme detayları 01 Ağustos 2022 | 12:00
00:49
Çarpıcı G.Saray sözleri! "Zaman gerekiyor" 01 Ağustos 2022 | 12:00
01:14
Canlı yayında Fredrik Midtsjö sözleri! 01 Ağustos 2022 | 12:00
06:17
Buruk'tan Evander açıklaması! 31 Temmuz 2022 | 12:00
03:11
Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö İstanbul'da! 31 Temmuz 2022 | 12:00
03:48
Özbek'e tam yetki! Galatasaray Adası, Kemerburgaz ve Florya... 31 Temmuz 2022 | 12:00
06:28
Dinçer Azaphan'dan sponsorluk açıklaması! 29 Temmuz 2022 | 12:00
03:16
Aslan'a bir orta saha daha! O tarihi canlı yayında verdi 29 Temmuz 2022 | 12:00