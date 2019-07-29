29 Temmuz 2019, Pazartesi

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Galatasaray Luyindama transferini böyle duyurdu!

Galatasaray, Christian Luyindama'nın €5M'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılılar, Luyindama transferini sosyal medya hesabından "Boss Luyindama yeniden Galatasaray'da!" notuyla duyurdu.
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