Çarpıcı Galatasaray sözleri! "Zaman gerekiyor"
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'yı Emre Akbaba ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda 2 golün de hazırlayıcısı Haris Seferovic oldu. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, oyuncuların performansını değerlendirdi. Umurhan, "Seferovic'in hazır gelmesi çok önemliydi. Emre Akbaba ve Kerem Aktürkoğlu'nu da gözardı etmemek lazım. Galatasaray'ın orta sahadaki eksikleri, orta sahadaki planlamasındaki değişiklikler ve yeni transferlerle birlikte zaman gerekiyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
Çarpıcı G.Saray sözleri! "Zaman gerekiyor" 01 Ağustos 2022 | 12:00
01:14
Canlı yayında Fredrik Midtsjö sözleri! 01 Ağustos 2022 | 12:00
06:17
Buruk'tan Evander açıklaması! 31 Temmuz 2022 | 12:00
03:11
Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö İstanbul'da! 31 Temmuz 2022 | 12:00
03:48
Özbek'e tam yetki! Galatasaray Adası, Kemerburgaz ve Florya... 31 Temmuz 2022 | 12:00
06:28
Dinçer Azaphan'dan sponsorluk açıklaması! 29 Temmuz 2022 | 12:00
03:16
Aslan'a bir orta saha daha! O tarihi canlı yayında verdi 29 Temmuz 2022 | 12:00
44:30
Özbek'ten flaş sözler! "Taşınmak..." 27 Temmuz 2022 | 12:00