Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının ardından Halil Dervişoğlu: Bu bize ders oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova ile berabere kalan Galatasaray'da Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, "Bu bize ders oldu." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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