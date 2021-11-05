Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı sonrası Fatih Terim: Tabela hariç her şey olumlu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan temsilcimiz Galatasaray, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Tabela hariç, her şeye olumlu bakabiliriz. Kötü bir gol yedik." dedi. İşte o açıklamaların tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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