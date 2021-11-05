GALATASARAT HABERLERİ: Dikkat çeken sözler! "Avrupa'da böyle bir grupta lider olmak..."

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki performansını yorumladı. Karaman, "Son iki maçtır Galatasaray'ın rakipleri de berabere kalınca Galatasaray için çok büyük bir avantaj ortaya çıktı. Grup, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir grup. Burada lider olması çok önemli" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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