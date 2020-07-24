24 Temmuz 2020, Cuma

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Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı

Galatasaray, 24 Erzincanspor'da oynayan genç futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
24.07.2020
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