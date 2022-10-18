GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş açıklama! "Eğer takımı toparlayamazsa..."
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Galatasaray'ın futbolunun gelişmesi için birtakım şeylerin değişmesi lazım. Yardımcı hoca getirildi. Belki bundan Okan hoca rahatsız olabilir. Ama Okan hocanın artık bir değişime gitmesi lazım. Olmaması halinde kötü sonuçlar da devam ederse yabancı hoca alternatifleri gözüküyor. Alman, İtalyan, Arjantinli birçok alternatif konuşuluyor. Galatasaray kazanmak zorunda ve iyi futbol oynamak zorunda" ifadelerini kullandı.
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