Galatasaray Kasımpaşa maçında Mertens'in yerine kim oynayacak?
Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Mertens sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Takımdaki son detayları A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirdi. GS SPOR HABERLERİ
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