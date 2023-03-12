Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası yıldız isme büyük övgü! "G.Saray'ın olmazsa olmazı"
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazandı ve üst üste 14. kez galip gelerek rekor kırdı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan Galatasaray-Kasımpaşa maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Alpaslan, "Sergio Oliveira Galatasaray'ın olmazsa olmazı. Mertens'in bu kadar rahat oynamasının sebebi ondan kaynaklanıyor." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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