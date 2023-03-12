Video Galatasaray Videoları Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası yıldız isme büyük övgü! "G.Saray'ın olmazsa olmazı"

Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası yıldız isme büyük övgü! "G.Saray'ın olmazsa olmazı"

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazandı ve üst üste 14. kez galip gelerek rekor kırdı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan Galatasaray-Kasımpaşa maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Alpaslan, "Sergio Oliveira Galatasaray'ın olmazsa olmazı. Mertens'in bu kadar rahat oynamasının sebebi ondan kaynaklanıyor." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

12 Mart 2023 | 09:24
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:17
Büyük övgü! "G.Saray'ın olmazsa olmazı" 12 Mart 2023 | 12:00
03:42
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! 11 Mart 2023 | 12:00
00:34
Mertens'in yerine kim oynayacak? 10 Mart 2023 | 12:00
00:31
"G.Saray ara dönemde..." 09 Mart 2023 | 12:00
00:53
Çarpıcı G.Saray sözleri: Kasımpaşa maçı kazanılırsa... 07 Mart 2023 | 12:00
01:50
Galatasaray için flaş yorum: Eksiklerini tamamladı! 03 Mart 2023 | 12:00
01:29
“Sezon sonunda büyük ihtimalle Milan’a gidecek” 25 Şubat 2023 | 12:00
00:40
"Zaniolo sezon sonunda G.Saray'da yok" 24 Şubat 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN