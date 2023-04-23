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Galatasaray - Karagümrük maçı devre arasında dikkat çeken Erman Toroğlu sözleri

Galatasaray - Karagümrük maçının devre arasında Erman Toroğlu'dan dikkat çeken sözler geldi. Toroğlu, "Galatasaray bugün çok kontrolsüz bir futbol oynuyor. Zaniolo fena değil ama çok şahsi oynadı." dedi.

23 Nisan 2023 | 20:04
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