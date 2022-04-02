GALATASARAY KARAGÜMRÜK | Galatasaray - Karagümrük maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Aslan'ın 11'i!
Galatasaray Karagümrük CANLI İZLE | Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı takım Fenerbahçe derbisi öncesi moral arayacak. Karagümrük ise kendisini Avrupa potasına atmaya çalışacak. Aslan sahaya Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis 11'i ile çıkacak. Müsabaka 2 Nisan Cumartesi günü 20:30'da Nef Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Karagümrük maçını CANLI izle...
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