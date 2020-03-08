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Galatasaray ile Sivasspor 28. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’de oynayacağı Sivasspor ile ligde 28. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 18-5 galibiyet üstünlüğü var.
08.03.2020

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, saat 19.00'da deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar da 14 galibiyet, 6 beraberlik ve aldığı 4 mağlubiyet ile 48 puanla 4. sırada bulunuyor.

28. randevu

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 27 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 4 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 60 golüne, Yiğidolar 34 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

8 maçlık galibiyet serisi var

Süper Lig'de son 8 maçından galip ayrılan Galatasaray, ligde bu sezon en fazla üst üste kazanan takım konumunda bulunuyor. Cimbom, Sivasspor karşısında da istatistiğini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Aslan söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Ligde son üç deplasmanda galip

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 17 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde son 3 deplasman müsabakasından da galip ayrıldı.

Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı

Ligin ikinci yarısında çıkış yaparak şampiyonluk yarışına giren Galatasaray, savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 24 haftada 18 gol yedi ve bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Aslan'ın bu performansında yaptığı kritik kurtarışlarıyla Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da çok büyük payı yer alıyor.

Falcao'nun ligde 8 golü bulunuyor

Sakatlığını atlattıktan sonra oynadığı maçlarda hücumda takımına katkı vermeye devam eden Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor. Falcao ligde son 2 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırarak galibiyetlerde önemli rol oynadı. 34 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların ligde en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Yıldız futbolcunun ardından ikinci sırada olan Adem Büyük de ligde 6 gol kez gol sevinci yaşadı.

Asist kralı Ömer Bayram

Bu sezon gösterdiği performanslarla Galatasaray'da 11'in değişilmez isimlerinden olan Ömer Bayram asistleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 10 asist yaparak hücumda büyük katkı verdi. Ömer bu performansıyla ligde asist krallığında zirvede yer alıyor. Ömer Bayram ayrıca Türkiye Kupası'nda 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 asist yaptı. Başarılı futbolcu ligde de 1 kez gol sevinci yaşadı.

Adem, Feghouli ve Donk sınırda

Galatasaray'da Sivasspor karşılaşması öncesinde Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart ceza sınırında. Adem, Feghouli ve Donk, bu müsabakada sarı kart görmeleri durumunda, 26. hafta evinde oynayacağı Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.
Öte yandan sakatlığını atlatan Mario Lemina da hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla çalışmaya başladı.

Fatih Terim: 7 - Rıza Çalımbay: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 8 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Çalımbay ise Denizlispor, Trabzonspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan 9 karşılaşmada Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor.

Düdük Mete Kalkavan'da

Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Onun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Yiğit Arslan üstlenecek. VAR'da Atilla Karaoğlan, AVAR'da ise Ekrem Kan olacak.

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