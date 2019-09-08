08 Eylül 2019, Pazar

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''Ellerinden geleni yapsınlar''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı ve TFF'nin yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Cengiz, '' Galatasaray'a, yönetimimize ve sevgili hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir. Ellerinden geleni yapsınlar.'' ifadelerini kullandı.
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