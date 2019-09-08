''Ellerinden geleni yapsınlar''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı ve TFF'nin yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Cengiz, '' Galatasaray'a, yönetimimize ve sevgili hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir. Ellerinden geleni yapsınlar.'' ifadelerini kullandı.