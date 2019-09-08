08 Eylül 2019, Pazar
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''Ellerinden geleni yapsınlar''
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı ve TFF'nin yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Cengiz, '' Galatasaray'a, yönetimimize ve sevgili hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir. Ellerinden geleni yapsınlar.'' ifadelerini kullandı.
08.09.2019
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