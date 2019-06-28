28 Haziran 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray ilk transferini yaptı! Sözleşmede ilginç detay

Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Adem Büyük transferine dair detayları aktardı.
28.06.2019

Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Adem Büyük transferine dair detayları aktardı. Kaplan, "Adem Büyük, sabah sağlık kontrolünden geçti. İki yıllık anlaşma gerçekleşti. Ücreti TL üzerinden ödenecek. Kulüp birazdan detayları paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Mitroglou planı | Video haber

Galatasaray'ın Mitroglou planı Galatasaray'ın Mitroglou planı 28.06.2019
Banega'da mutlu son yakın Banega'da mutlu son yakın 28.06.2019
Terim'in vazgeçilmez dörtlüsü Terim'in vazgeçilmez dörtlüsü 28.06.2019
Bruma'nın yeni adresi belli oldu Bruma'nın yeni adresi belli oldu 28.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ryan Babel ve Adem Büyük kontrolden geçti Ryan Babel ve Adem Büyük kontrolden geçti 28.06.2019
Vedat Muriç gitmek istediği takımı açıkladı! Vedat Muriç gitmek istediği takımı açıkladı! 27.06.2019
Sparta Prag'tan Tetteh açıklaması Sparta Prag'tan Tetteh açıklaması 27.06.2019
Lazio Yunus Akgün'ün peşinde Lazio Yunus Akgün'ün peşinde 27.06.2019
Fatih Terim'in vazgeçilmez dörtlüsü Fatih Terim'in vazgeçilmez dörtlüsü 27.06.2019
Galatasaray'ın hedefi Stefano Okaka Galatasaray'ın hedefi Stefano Okaka 27.06.2019
Ryan Babel İstanbul'da Ryan Babel İstanbul'da 27.06.2019
Vedat Muriç sözleşme teklifini reddetti! Vedat Muriç sözleşme teklifini reddetti! 27.06.2019
Serdar Kelleci: Keşke Emre Mor da Galatasaray'a gelse Serdar Kelleci: "Keşke Emre Mor da Galatasaray'a gelse" 27.06.2019
Serdar Kelleci: Terim, Chicharito'ya sıcak bakmaz Serdar Kelleci: "Terim, Chicharito'ya sıcak bakmaz" 27.06.2019
Galatasaray'a Fildişili orta saha Galatasaray'a Fildişili orta saha 27.06.2019
Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi 27.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Mesut müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'
Milyoner'e damga vuran 'Futbol' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!
Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!
Galatasaray istiyordu! Falcao kararını verdi
Alper Potuk tezkeresini böyle aldı! İşte o anlar... Fenerbahçe haberleri
Başakaşehirli oyuncudan transfer çıkışı! "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum!" | Son dakika transfer haberleri...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör