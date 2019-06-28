28 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray ilk transferini yaptı! Sözleşmede ilginç detay
Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Adem Büyük transferine dair detayları aktardı.
28.06.2019
Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Adem Büyük transferine dair detayları aktardı. Kaplan, "Adem Büyük, sabah sağlık kontrolünden geçti. İki yıllık anlaşma gerçekleşti. Ücreti TL üzerinden ödenecek. Kulüp birazdan detayları paylaşacak." ifadelerini kullandı.
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