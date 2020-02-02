02 Şubat 2020, Pazar
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Galatasaray ile Kayserispor 48. kez
Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'de 48. randevularına çıkacak. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.
02.02.2020
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