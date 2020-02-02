Galatasaray devre arasında gençleşti
Sezonun ilk yarısında "futbolcuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız'' ifadelerini kullanan fatih terim'in sözü gerçeğe dönüştü...
Ocak ayında 4 futbolcuyu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki Onyekuru ile 21 yaşındaki Saracchi'yi kiralarken, tff 1. lig'den de geleceğe yönelik iki hamlede bulundu.
Eskişehirspor'la sözleşmesini feshedip serbest kalan 23 yaşındaki Jesse Sekidika 4 buçuk yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Boluspor'un 2001 doğumlu yıldız adayı Erkan Süer'i de kadrosuna kattı..
Fatih Terim, menajerler tarafından kulübe sunulan deneyimli oyuncuları veto ederken, başkan Mustafa Cengiz de 33 yaşındaki Arda Turan'ın transferini istemedi.
Devre arasıyla birlikte gençleşen Galatasaray'da 30 yaş üstü yıldızlardan Babel, Ajax'a kiralanırken, Nzonzi'nin kiralık sözleşmesi feshedildi. Sarı kırmızılılar, Japon oyuncu Nagatomo'ya ise lisans çıkartmadı...
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