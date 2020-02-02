Aslan seriyi sürdürmek istiyor
Süper Lig'in 20. haftasında renkdaşını ağırlayacak Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar, üst üste 4. galibiyetini almayı hedefliyor.
Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da 4 futbolcu Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek... Tedavileri devam eden Falcao, Saracchi ve Andone ile sarı kart cezalısı lemına karşılaşmada görev yapamayacak...
Sıtma rahatsızlığından kurtulanan Onyekuru ile kart cezası biten Marcao ise terim'in şans vermesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek...
Galatasaray'da Belhanda ve Adem Büyük sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor ise güçlü rakibiyle deplasmanda oynayacağı maçtan puan almanın hesaplarını yapıyor...
Prosinecki'nin çalıştırdığı sarı kırmızılı takımda Ganalı yıldız Mensah cezalı... Ayrıca kaleci Lung ve orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in sakatlığı bulunuyor...
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek...
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