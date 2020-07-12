Galatasaray ile Ankaragücü 98. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü ile bugüne kadar ligde 97 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 61-17’lik üstünlüğü bulunuyor.

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