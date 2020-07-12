12 Temmuz 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ankara'da umut arayışı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
12.07.2020
ABONE OL

DİĞER
Ankara'da umut arayışı Ankara'da umut arayışı 12.07.2020
Galatasaray'a flaş eleştiri! Tek suçlu Covid-19 Galatasaray'a flaş eleştiri! "Tek suçlu Covid-19" 11.07.2020
Fatih Terim'in kredisi sonsuz "Fatih Terim'in kredisi sonsuz" 11.07.2020
Galatasaray'ı Çin'den gelen o mikrop durdurdu "Galatasaray'ı Çin'den gelen o mikrop durdurdu" 11.07.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Başarısızlığın faturası 450 milyon TL Başarısızlığın faturası 450 milyon TL 11.07.2020
Galatasaray 7 haftadır kazanamıyor Galatasaray 7 haftadır kazanamıyor 11.07.2020
Galatasaray'dan yabancı kuralı tepkisi Galatasaray'dan yabancı kuralı tepkisi 10.07.2020
Fatih Terim'in en kötü serisi Fatih Terim'in en kötü serisi 10.07.2020
Galatasaray'da taht kavgaları başladı "Galatasaray'da taht kavgaları başladı" 09.07.2020
Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! 09.07.2020
Galatasaray'da ilk hedef Mert Günok Galatasaray'da ilk hedef Mert Günok 09.07.2020
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması 09.07.2020
Fatih Terim: Bu skoru hak etmedik Fatih Terim: Bu skoru hak etmedik 09.07.2020
Bunlar G.Saray'da oynayacak topçular mı? "Bunlar G.Saray'da oynayacak topçular mı?" 08.07.2020
Toroğlu'ndan Galatasaray savunmasına eleştiri! Toroğlu'ndan Galatasaray savunmasına eleştiri! 08.07.2020
Eksik Galatasaray Alanya deplasmanında Eksik Galatasaray Alanya deplasmanında 08.07.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in prensi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi
Fenerbahçe'deki acı tabloyu bir bir anlattı! "Formaya sahip çıkmayanlar..."
Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz kararı! İşte Sivasspor maçı 11'i
Beşiktaşlı iki yıldızın corona virüsü testi yine pozitif!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bırakıyor! İşte yerine gelecek isim
Galatasaray'ın milyonları uçtu gitti! Radamel Falcao'nun bir golünün değeri...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör