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Galatasaray için Mbia iddiası

Fransız basını, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Stephan Mbia için Galatasaray'ın devreye girdiğini iddia etti.
15.06.2019

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