15 Haziran 2019, Cumartesi
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Yunus Akgün: Galatasaray'da kalmak istiyorum
Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, kariyerine sarı kırmızılı takımda devam etmek istediğini söyledi. Yunus yeni sezonda öncelikli hedeflerinin şampiyonlar ligi olduğunu belirtti.
15.06.2019
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