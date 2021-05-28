28 Mayıs 2021, Cuma
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Galatasaray için flaş sözler! "Mustafa Cengiz'i sindiremedi"
12-19 Haziran'da yapılması planlanan Galatasaray seçiminde 6 başkan adayı bulunuyor. Sarı-kırmızılılardaki seçim gündemini A Spor yorumcusu Levent Tüzemen değerlendirdi. "Eğer Mustafa Cengiz güçlü olsaydı, aday olurdu. Sağlıkla ilgili sıkıntıları var." diyen Tüzemen, "Galatasaray Mustafa Cengiz'i seçti ama sindiremedi. Kendisine haksızlık yapıldı" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
28.05.2021
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