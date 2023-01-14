Galatasaray Hatayspor maçı sonrası Mata'ya flaş yorum
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar hakkında A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan dikkat çeken değerlendirmlerde bulundu. Alpaslan, "Mata, Türkiye'ye yüzde 50'si ile oynasa bile yeter." dedi.
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