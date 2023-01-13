Erman Toroğlu'dan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a övgü dolu sözler!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 4-0 ile geçerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Galibiyet sonrası Erman Toroğlu, Okan Buruk’a övgüler yağdırdı. Toroğlu, "Okan Buruk iyi bir futbolcuydu. Teknik direktörlük kariyerinde lig şampiyonluğu var, iyi şeyler yaptı." İfadelerini kullandı. İşte o sözler…
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