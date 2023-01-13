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Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım 7 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isterken, konuk ekip ise 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Peki; Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

13 Ocak 2023 | 15:24
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