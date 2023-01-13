Erman Toroğlu Galatasaray - Hatayspor maçının ilk yarısını yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Hatayspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray ilk yarıda maçı bitirdi. Hatay Galatasaray'a yardım etti. Galatasaray'a 5 defa çıkarsın ama bir kere yakalanırsan seni bayıltır. "Icardi öyle paslar, öyle işler yapıyor ki, bir anda 3-4 futbolcu oyundan düşüyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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