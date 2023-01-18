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GALATASARAY HABERLERİ - Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler!

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın Alanyaspor maçı performansını değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray'da yedek oyuncu ayrımı yok. Kulübedeki reaksiyon maçtan sonraki sevinçler takım ruhunu ortaya koyuyor. Bu da uzun yıllar sonra ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

18 Ocak 2023 | 09:05
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