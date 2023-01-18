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Çarpıcı Galatasaray yorumu! "Okan Buruk'un kariyer zirvesi"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray deplamanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Alanyaspor-Galatasaray maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Karaman, "11 maçlık galibiyet serisine bakacak olursak, Okan Buruk için kariyer zirvesidir. Galatasaray adına ise gelinebilecek en iyi noktalardan bir tanesidir." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

18 Ocak 2023 | 10:58
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