GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan çarpıcı Fatih Terim sözleri! "Başarısız olması için çaba gösterildi"
A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılılarda yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim hakkında da konuşan Uzundurukan, "Bu başarısızlığın nedenini Fatih Terim olarak değerlendirmek doğru değil. Terim'in başarısız olması için gerek yönetim içinde, gerekse MHK nezdinde çok çaba gösterildi ve Fatih Terim koltuğundan edildi" dedi. İşte o sözler...
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