GALATASARAY HABERLERİ: Zaha ve Ziyech'e büyük övgü! "İyi çıkış yapacaklar"
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi. Türk, "Zaha ve Ziyech'in kamp performansını çok yerinde buldum, bu oyuncuların iyi bir çıkış yapacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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